Тест: Насколько хорошо вы знаете фильм "Титаник"

Культовую картину "Титаник" смотрел почти каждый житель нашей планеты. Уверены, и вы не раз видели этот фильм, но насколько хорошо вы его помните? Предлагаем проверить в нашем тесте, Вопросы достаточно сложные.
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