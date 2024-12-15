Как будут организованы выпускные экзамены в гимназиях

Недавно на заседании Национальной экзаменационной комиссии были одобрены изменения в Положение о национальных выпускных экзаменах в гимназиях и Методику организации и проведения национального тестирования в системе начального образования.
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