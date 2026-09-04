Обзор матчей четвертого дня турнира British Open 2026

Марк Селби одержал победу над Юлианом Бойко, Джон Хиггинс проиграл Стэну Муди, Джек Лисовски нанес поражение Люй Хаотяню, а Джадд Трамп разгромил Дэвида Гилберта в четвертый день турнира British Open 2026 в Челтнеме, сообщает WST Стэн Муди (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/8 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Стэн Муди сделал важный шаг к своему первому рейтинговому трофею, одолев легендарного Джона Хиггинса со счетом 4-2 и пробившись в четвертьфинал British Open 2026.