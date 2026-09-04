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Снукерист.ру

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Обзор матчей четвертого дня турнира British Open 2026

Обзор матчей четвертого дня турнира British Open 2026

Марк Селби одержал победу над Юлианом Бойко, Джон Хиггинс проиграл Стэну Муди, Джек Лисовски нанес поражение Люй Хаотяню, а Джадд Трамп разгромил Дэвида Гилберта в четвертый день турнира British Open 2026 в Челтнеме, сообщает WST Стэн Муди (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/8 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Стэн Муди сделал важный шаг к своему первому рейтинговому трофею, одолев легендарного Джона Хиггинса со счетом 4-2 и пробившись в четвертьфинал British Open 2026.

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