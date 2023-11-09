Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Yeni Safak: Турция намерена через суд признать Израиль военным преступником

Yeni Safak: Турция намерена через суд признать Израиль военным преступником

Анакара намерена обратиться в Международный уголовный суд в Гааге, чтобы провести тщательное расследование и признать Израиль военным преступником за трагедию в секторе Газа, где жертвами войны ЦАХАЛ и ХАМАС стали порядка 10 тысяч человек.

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