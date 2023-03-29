В Петербургском парламенте приняли запрет на продажу зажигалок несовершеннолетним

Теперь школьники не смогут покупать зажигалки. За их продажу детям будут штрафовать. В среду, 29 марта, депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в третьем окончательном чтении законопроект о запрете продажи зажигалок несовершеннолетним.