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В Петербургском парламенте приняли запрет на продажу зажигалок несовершеннолетним

Теперь школьники не смогут покупать зажигалки. За их продажу детям будут штрафовать. В среду, 29 марта, депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в третьем окончательном чтении законопроект о запрете продажи зажигалок несовершеннолетним.

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