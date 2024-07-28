Захарова назвала церемонию открытия ОИ-2024 в Париже сплошной провокацией

Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже — это сплошная провокация. Об этом в воскресенье, 28 июля, рассказала в беседе с корреспондентом «Известий» Дарией Сенниковой официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии