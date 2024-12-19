Известный экономист, депутат российского Парламента Михаил Делягин высказался по поводу того, что депутаты, выдвигая очередное «новаторское предложение», иной раз «думают не тем местом».
Михаил Делягин: «никак нельзя в Госдуме без профессиональных психиатров»
Комментарии
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Елена Захарова
Думу распустить и создать новое Политбюро (как в СССР) из 17 грамотных специалистов (не миллионеров). Восстановить бывшие Министерства всех производств. И все производства приватезировать в государственные. Другого пути нет. Только так мы сможем восстановить бывшую экономику и увеличивать мощь нашей страны.
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3 час.
Сергей Тюрин
А некоторые депутаты обиделись, когда Бастрыкин их тусовки госдуРой назвал. Но ведь он был чертовски прав😜
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2 час.
Александр Шипилов
Кто остановит эту вакханалию, где тот спаситель Илья Муромец??
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1 час.
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