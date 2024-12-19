Михаил Делягин: «никак нельзя в Госдуме без профессиональных психиатров»

Елена Захарова

Думу распустить и создать новое Политбюро (как в СССР) из 17 грамотных специалистов (не миллионеров). Восстановить бывшие Министерства всех производств. И все производства приватезировать в государственные. Другого пути нет. Только так мы сможем восстановить бывшую экономику и увеличивать мощь нашей страны.