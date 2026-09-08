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Тедеско дисквалифицирован на 2 матча Серии А за удаление и споры с судьями в матче с «Сассуоло». Тренера «Болоньи» оштрафовали на 5000 евро

Главный тренер «Болоньи» Доменико Тедеско дисквалифицирован за поведение на матче с «Сассуоло». Встреча команд в 3-м туре Серии А в воскресенье завершилась со счетом 2:2.

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