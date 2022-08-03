Военное обозрение

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В прессе США визит Пелоси на Тайвань назвали ведущим к риску войны с Китаем

В прессе США визит Пелоси на Тайвань назвали ведущим к риску войны с Китаем

Американская газета «Вашингтон пост» опубликовала редакционный материал, в котором предупреждает об отрицательных краткосрочных и долгосрочных последствиях визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

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