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Царьград

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Родители требуют вернуть 445 тыс. рублей, потраченные их сыном в игре

Родители требуют вернуть 445 тыс. рублей, потраченные их сыном в игре

В Санкт-Петербурге родители подали иск к разработчику компьютерной игры, где их 15-летний сын потратил 445 тысяч рублей.

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