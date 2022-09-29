«Всеми средствами»: посол РФ в США заявил о готовности России защищать территории, которые могут войти в её состав

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ по итогам референдумов.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ по итогам референдумов.
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