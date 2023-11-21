Губернатор Воробьев: «Жители Подмосковья ощутят нашу заботу»

МОСКВА, 21 ноября, ФедералПресс. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с членами регионального правительства мероприятия, подготовленные для жителей и гостей Подмосковья на зимний период, и в частности – новогодние праздники.
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