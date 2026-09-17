Специалист Роспотребнадзора Стурлис рассказала о возможности сделать три прививки в один день

Главный специалист-эксперт Роспотребнадзора по Москве Алина Стурлис сообщила Life.ru , что при отсутствии противопоказаний можно одновременно привиться от гриппа, пневмококковой инфекции и COVID-19.
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