Учителям без жилья хотят дать на его получение первоочередное право

Учителям, нуждающимся в жилье, предлагают дать на его получение первоочередное право. Как выяснили «Известия», такой законопроект 22 мая будет внесен председателем комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергеем Кабышевым и лидером фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.
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