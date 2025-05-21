Учителям без жилья хотят дать на его получение первоочередное право

Учителям, нуждающимся в жилье, предлагают дать на его получение первоочередное право. Как выяснили «Известия», такой законопроект 22 мая будет внесен председателем комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергеем Кабышевым и лидером фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым.