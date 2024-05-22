Японский город Фудзикавагутико перекрывает доступ к горе Фудзи из-за проблем с туристами

Власти города Фудзикавагутико приняли радикальное решение оградить гору Фудзи от массового туризма. Они установили огромный черный экран длиной 20 метров, который перекрыл самые популярные места для фотосессий.
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