Зеленский поговорил с Макроном и Шольцем после разговора Трампа и Путина

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа позвонил канцлеру Германии Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону, передает Reuters.
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