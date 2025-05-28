Пожар на крупном предприятии в Челябинске потушили. Пострадали 12 автомобилей

Серьезный пожар на Свердловском тракте в Челябинске потушили только утром. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, открытое горение на промышленном предприятии, расположенном на Свердловском тракте в Челябинске, было ликвидировано после 6:00 среды, 28 мая.