В ГАИ объяснили, почему водителям авто с МКПП грозит штраф до 15 тысяч

Практика административного наказания началась еще в прошлом году Если водителя со специальной отметкой в водительском удостоверении о том, что он проходил обучение на автомобиле с автоматической трансмиссией, остановят сотрудники ГАИ во время движения на машине с МКПП, его ждет административное наказание.