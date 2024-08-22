В ГАИ объяснили, почему водителям авто с МКПП грозит штраф до 15 тысяч

Практика административного наказания началась еще в прошлом году Если водителя со специальной отметкой в водительском удостоверении о том, что он проходил обучение на автомобиле с автоматической трансмиссией, остановят сотрудники ГАИ во время движения на машине с МКПП, его ждет административное наказание.
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