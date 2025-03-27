УК "Кузбассразрезуголь" победила на конкурсе бережливого производства

В Кемеровской области прошел региональный конкурс лучших практик применения технологий бережливого производства, на котором в число победителей вошла УК "Кузбассразрезуголь", занявшая второе место в номинации "Лучшая система обучения сотрудников бережливому производству".
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