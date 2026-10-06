МВД помогло 10-летней Милане Назаренко получить гражданство РФ

Десятилетняя Милана Назаренко из Подмосковья обрела гражданство России с помощью проекта RT #НеОдинНаОдин и МВД России.
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