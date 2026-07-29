Политика как он...
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Политика как она есть

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Российские военные практически уничтожили ВСУ у Старого Каравана

Российские военные практически уничтожили ВСУ у Старого Каравана

Российские военные практически полностью уничтожили бойцов Вооруженных сил Украины у Старого Каравана и Брусовки под Красным Лиманом (украинское название — Лиман) в Донецкой Народной Республике (ДНР), рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

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