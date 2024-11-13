Карагандинцы получили квитанции с новым тарифом на электроэнергию

В Караганде увеличили тариф на электроэнергию. Он был введен в действие 15 октября. Ни услугодатель, ни Департамент по регулированию естественных монополий Карагандинской области не сообщили об этом населению через СМИ.
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