Вето Нетаньяху: «Железный купол» не отправят Украине

Премьер‑министр Израиля Биньямин Нетаньяху наложил вето на передачу систем «Железный купол» Украине. По данным The Washington Post, причиной стали условия соглашения о совместном производстве и риски утечки технологий.
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