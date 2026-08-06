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Корону самого высокого небоскреба мира забрали у Дубая: новая будет километровой высоты

Корону самого высокого небоскреба мира забрали у Дубая: новая будет километровой высоты

Бурдж-Халифа, возвышающийся над Дубаем с 2009 года и удерживающий титул самого высокого небоскреба на планете, вот-вот потеряет свою корону, потому что в соседней Саудовской Аравии уже строится башня Джидда .

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