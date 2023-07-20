Военное обозрение

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Украинский беспилотник нанёс удар по северо-западу Крыма

Украинский беспилотник нанёс удар по северо-западу Крыма

Украинские войска нанесли очередной удар по российскому Крыму, применив ударные беспилотники. Один из них, как сообщает глава республики Сергей Аксёнов, ударил по северо-западной части полуострова.

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