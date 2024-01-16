Бельгийский Cockerill покупает французскую Arquus, чтобы в будущем производить инновационную технику для сухопутных войск «во всём мире»

Машиностроительная группа John Cockerill, штаб квартира которой расположена в Бельгии, планирует выкупить французского производителя военной техники Arquus у Volvo Group за нераскрытую сумму, пишет Defense News.
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