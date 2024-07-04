Снятый школьниками из Молжаниновского видеоклип получил высокую оценку

Почетное третье место во Всероссийском смотре-конкурсе видеоклипов «Славим Героев Отечества» заняла песня Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова «Журавли» в исполнении вокальной студии школы Перспектива «Волшебные софиты» под руководством Евгении Сусоколовой.
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