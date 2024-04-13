Захарова назвала заявление Токио о ядерной угрозе РФ неуважением к жертвам атак США

Заявление заместителя постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Сино о том, что японские власти «не смирятся с российской ядерной угрозой», которая может повлечь за собой повторение Хиросимы и Нагасаки, является неуважением к памяти жертв атак со стороны США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии