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Захарова назвала заявление Токио о ядерной угрозе РФ неуважением к жертвам атак США

Захарова назвала заявление Токио о ядерной угрозе РФ неуважением к жертвам атак США

Заявление заместителя постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Сино о том, что японские власти «не смирятся с российской ядерной угрозой», которая может повлечь за собой повторение Хиросимы и Нагасаки, является неуважением к памяти жертв атак со стороны США.

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