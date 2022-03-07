Конгресс Конгресс США рассмотрит исключение России из ВТО

Конгресс США намерен рассмотреть возможность внесения на рассмотрение законопроекта, предполагающего, в частности, введение запрета на поставки нефти в Штаты из России, а также начало исключения России из Всемирной торговой организации (ВТО).
Конгресс США намерен рассмотреть возможность внесения на рассмотрение законопроекта, предполагающего, в частности, введение запрета на поставки нефти в Штаты из России, а также начало исключения России из Всемирной торговой организации (ВТО).
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