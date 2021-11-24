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Ученые описали свойства нового полимера, полезного в медицине

Ученые описали свойства нового полимера, полезного в медицине

Полезные свойства улучшенного древовидного полимера сумели описать и доказать ученые химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета, 2 ноября пишет швейцарский научный журнал International Journal of Molecular Sciences.

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