Латвия призывает НАТО закрыть Балтику для российских судов Елена ВайленкоПрезидент Латвии Эдгарс Ринкевичс обратился к Североатлантическому альянсу с решительным призывом закрыть проход для судов из России по Балтийскому морю в случае доказанной причастности России к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.
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