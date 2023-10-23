Латвия призывает НАТО закрыть Балтику для российских судов Елена ВайленкоПрезидент Латвии Эдгарс Ринкевичс обратился к Североатлантическому альянсу с решительным призывом закрыть проход для судов из России по Балтийскому морю в случае доказанной причастности России к подрыву газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией.