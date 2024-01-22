СМИ: Тель-Авив вышел на ХАМАС с предложением «взять паузу в боях» на два месяца

Сделать паузу в боевых действиях в секторе Газа на два месяца для освобождения всех заложников предложил Израиль через посредников палестинскому движению ХАМАС, – сообщает в понедельник, 22 января, портал Axios.
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