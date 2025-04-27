Игнат Кузин должен был получить $18 тысяч за подрыв авто с генералом Москаликом. Агента СБУ, завербованного в Киеве несколько лет назад, обвинили в теракте.
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Игнат Кузин должен был получить $18 тысяч за подрыв авто с генералом Москаликом. Агента СБУ, завербованного в Киеве несколько лет назад, обвинили в теракте.