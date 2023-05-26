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Пожар в высотке на улице Оптиков тушили тазиками

Спасателям не удалось подключиться к гидранту, потому что он был отключен от системы водоснабжения. В Приморском районе на улице Оптиков, 33 в трёхкомнатной квартире загорелся балкон предположительно из-за окурка, выброшенного из окна соседа выше.

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