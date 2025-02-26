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Царьград

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Вертолет Ка-52М сокрушает скрытые позиции ВСУ в Курской области

Вертолет Ка-52М сокрушает скрытые позиции ВСУ в Курской области

Русский вертолет Ка-52М ракетным ударом уничтожил замаскированные огневые точки ВСУ в приграничной зоне Курской области.

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