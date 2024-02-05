По данным инсайдера, действие демо-версии Final Fantasy 7 Rebirth будет происходить в Н...

По данным инсайдера, действие демо-версии Final Fantasy 7 Rebirth будет происходить в НибельхеймеДействие демо-версии Final Fantasy 7 Rebirth будет происходить в деревне Нибельхейм, которая является первой локацией, доступной в рамках кампании, согласно тому, что было предложено в Твиттере известным инсайдером PlayStation Game Size.