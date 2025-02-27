Еще один удар по глобалистам – США отменяют тысячи грантов по всему миру на 60 млрд долларов.

Не дожидаясь окончательного завершения двухмесячного срока аудита разогнанного скандального агентства USAID, администрация Трампа заявила, что разрывает большую часть контрактов на иностранную помощь от USAID и сокращает общую сумму помощи США по всему миру на 60 миллиардов долларов.
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