«Это не я!»: знаки зодиака, которые всегда готовы переложить ответственность за свои проступки на других

«Это не я!»: знаки зодиака, которые всегда готовы переложить ответственность за свои проступки на другихБезответственнаяОни отличные ребята, но не стоит надеяться, что, накосячив, они честно признают свою вину: скорее, быстро и эффективно найдут того, кто справится с последствиями вместо них.