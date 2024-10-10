Самые большие губы России. Кто такая Кристина Рэй, которая бесследно пропала в Сочи?

По данным некоторых Telegram-каналов, перед исчезновением девушка отправилась за закладкой В Сочи уже больше десяти дней не могут найти Кристину Рэй, которая известна как обладательница самых больших губ в России.
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