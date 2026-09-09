Trump Admin Asks Supreme Court To Allow Voter Citizenship Verification Authored by Zachary Stieber via The Epoch Times, The Justice Department on Sept.
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