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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сердеров о том, что РПЛ стала слабее: «В 2013-м был совсем другой уровень. Гораздо выше нынешнего. Иностранцы сильнее были» 

— Ощущается ли разница между РПЛ и Первой лигой? — Понятно, что в РПЛ за ошибки могут наказать. Это единственное, что хочется сказать.

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