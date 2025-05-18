10-летний Дима из Волгодонска рассказал «Блокноту», как спас девушку от похищения калмыком

БлокнотРУ Школьник рассказал, как на девочку среди бела дня набросился 37-летний мужчина и поволок в сторону припаркованного авто, где его поджидал сообщник В Волгодонске Ростовской области 10-летний мальчик стал настоящим героем, проявив невероятную смелость и решительность.