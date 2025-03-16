📹❗️Опубликовано второе промо-видео с конструктивными деталями и особенностями применения многоцелевого тактического ракетного комплекса "Солист" с 0,45-маховой тактической ракетой.
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📹❗️Опубликовано второе промо-видео с конструктивными деталями и особенностями применения многоцелевого тактического ракетного комплекса "Солист" с 0,45-маховой тактической ракетой.