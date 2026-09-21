Журнал "КЛАУЗУРА"
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Журнал "КЛАУЗУРА"

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Туман, снег и труп в подворотне

Туман, снег и труп в подворотне

Как британскому сериалу Dickensian удалось превратить классический викторианский Лондон в пространство современного нуара? В эссе «Туман, снег и труп в подворотне» рассматривается смелый проект Тони Джордана, соединивший персонажей Чарльза Диккенса в едином мрачном мире преступления, социальных контрастов и неизбежной трагедии.

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