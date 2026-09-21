Как британскому сериалу Dickensian удалось превратить классический викторианский Лондон в пространство современного нуара? В эссе «Туман, снег и труп в подворотне» рассматривается смелый проект Тони Джордана, соединивший персонажей Чарльза Диккенса в едином мрачном мире преступления, социальных контрастов и неизбежной трагедии.