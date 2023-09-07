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«Бояться не надо» – Гурулев раскрыл подробности удара ТЯО по Украине

«Бояться не надо» – Гурулев раскрыл подробности удара ТЯО по Украине

Политнавигатор Тактическое ядерное оружие (ТЯО) является народным достоянием России, и она имеет право его использовать.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Япония же ничего? Жива. Выжила же? И это после двух атомных ударов США ? И хозлы выживут. Вернее часть.
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17 час.
Модест
Наши генералы-депутаты в госдуме все как один Альцгеймером заразились? Лавры Наполеона лампасам покоя не дают? Зачем эта захваченная зараженная радиацией земля Гурулёву? Чтобы что? Будет там хлеб и детишек растить? А где людей возьмёт? Если уж так неймётся ядрён батон применить, то жахни им по Нью-Йорку и Лондону! Или кишка тонка? Там же свои детки, виллы и капиталы. А по Купянску можно, там же не люди и депутатам там не ходить по земле. Надо же всё-таки думать о последствиях. Или генералу голова чтобы в неё есть?
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16 час.

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