Mayfair Witches Season 1 was a meandering mess with too many characters and insufficient payoff, so the only way was up … The post Mayfair Witches Season 2 Episode 1 Review: Something Wicked This Way Comes appeared first on TV Fanatic.
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