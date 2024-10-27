Медведь напал на спортсмена на лыжной базе "Веселая горка" в поселке Мильково

На Камчатке продолжается серия нападений медведей на людей. Вчера утром в поселке Мильково произошло еще одно нападение - медведь напал на 52-летнего местного жителя во время тренировки на лыжной базе "Веселая горка".
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