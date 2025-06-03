В Кузбассе предпринимателя подозревают в хищении 22 млн бюджетных средств

Бизнесмена из Кузбасса подозревают в присвоении 22 миллионов рублей, которые были выделены из бюджета на возведение модульных туристических комплексов, 2 июня сообщает пресс-служба СУ СКР по Кемеровской области.
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