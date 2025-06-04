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Калужские новости

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«Монеты и украшения»: археологи раскрыли тайны древнего Перемышля

«Монеты и украшения»: археологи раскрыли тайны древнего Перемышля

В Перемышле Калужской области завершились масштабные раскопки двух городищ — «Старого» и «Нового». Исследования показали, что «Старое» городище оказалось моложе, чем считалось ранее: самые ранние находки относятся к XV веку.

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