«Монеты и украшения»: археологи раскрыли тайны древнего Перемышля

В Перемышле Калужской области завершились масштабные раскопки двух городищ — «Старого» и «Нового». Исследования показали, что «Старое» городище оказалось моложе, чем считалось ранее: самые ранние находки относятся к XV веку.
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