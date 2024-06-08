Задавайте их друг другу раз в месяц: 3 вопроса для пар, чтобы укрепить отношения

Отсутствие свободного времени, нехватка сил и эмоций на что-то кроме работы может приводить к тому, что мы начинаем воспринимать своего партнера как данность, а в самых тяжелых случаях — как предмет мебели.
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